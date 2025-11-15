Ranking Prueba Saber 11 calendario B 2025: Colegios de Armenia, Cali y Bogotá dentro del Top 5

El más reciente ranking nacional de colegios calendario B, basado en los resultados de la Prueba Saber 11 y elaborado por Asesorías Académicas Milton Ochoa, redefinió el mapa educativo del país.

Entre cerca de 200 instituciones analizadas, destacó con fuerza el Gimnasio Alessandro Volta, colegio italiano ubicado en Usaquén, que se posicionó como el mejor de Bogotá en 2025.

Este logro resaltó el desempeño académico de la institución, pero también evidenció la diversidad de enfoques formativos presentes en la capital. El listado evaluó cinco áreas, lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés, configurando un panorama más amplio sobre la calidad educativa en Colombia.

En esta coyuntura, Bogotá reafirmó su presencia entre los cinco primeros lugares a nivel nacional, demostrando que sus propuestas pedagógicas mantienen competitividad en un entorno altamente exigente.

El resultado también invita a reflexionar sobre la evolución de los modelos educativos y la creciente influencia de enfoques internacionales en el rendimiento de los estudiantes del país.

¿Cómo un colegio italiano alcanzó los primeros lugares sin prepararse para la prueba?

El Gimnasio Alessandro Volta alcanzó un logro atípico dentro del panorama educativo nacional. Esto, porque su comunidad no entrena a los estudiantes para la Prueba Saber 11, ya que el enfoque académico está orientado al examen italiano de fin de curso.

Aun sin preparación específica, los puntajes obtenidos denotaron un notable criterio analítico, dominio interdisciplinario y una sorprendente capacidad de adaptación al formato colombiano.

Para el padre Carlo D’Imporzano, fundador del colegio, el resultado “asombró incluso al propio equipo” y reafirma la importancia de una formación integral y multicultural que evita la estandarización excesiva.

Desde su perspectiva, el rendimiento alcanzado confirmó que la calidad educativa no depende únicamente de ajustar los contenidos a las pruebas nacionales, sino de cultivar competencias profundas y transferibles.

Este caso abre una discusión importante en el país, la pertinencia y el valor de modelos alternativos capaces de sobresalir en evaluaciones oficiales sin diseñarse para ellas.

En un sistema acostumbrado a la preparación directa para pruebas estandarizadas, el ejemplo del Volta plantea nuevas posibilidades sobre cómo formar estudiantes críticos, flexibles y altamente competentes.

¿Quiénes integran el top 10 de los mejores colegios calendario B en 2025?

El más reciente top 10 nacional de colegios calendario B reveló un mapa educativo diverso y dinámico en Colombia.

En el primer lugar se ubicó el Gimnasio Contemporáneo de Armenia con 397 puntos de puntaje global, consolidando el liderazgo del Eje Cafetero.

Le siguió el Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali con 395 puntos, mientras que el tercer puesto fue para el Gimnasio Calibio de Popayán, que obtuvo 392 y reafirmó la fortaleza académica del suroccidente.

A continuación, en el cuarto lugar apareció el Colegio Nuevo Cambridge de Girón con 383 puntos. Más adelante, el Gimnasio Alessandro Volta de Bogotá alcanzó el quinto puesto con 372, una posición que compartió en puntaje con Aspaen Liceo Tacurí de Cali, ubicado en el sexto lugar.

El séptimo puesto fue para el Colegio Jorge Washington de Cartagena con 366, seguido por Aspaen Gimnasio La Fragua de Neiva, que ocupó el octavo lugar con 367.

Por otro lado, el noveno puesto fue para el Colegio San Carlos de Bogotá con 365 puntos, y, finalmente, en el décimo lugar se ubicó Aspaen Gimnasio Cartagena con 364 en su puntaje global.