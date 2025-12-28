Luis Díaz, considerado el mejor fichaje de la temporada en Europa

Luis Díaz jugó su primer partido oficial con el Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania ante Stuttgart, duelo en el que convirtió un gol que sirvió para la posterior coronación. Desde ese momento se empezó a considerar positiva la inversión hecha por el jugador, que incluso fue criticada debido a su edad.

A la fecha, Lucho ya cuenta con 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos disputados. Entre sus actuaciones más destacadas sobresalen el doblete y el pase gol ante Eintracht Frankfurt, el doblete frente al PSG, a pesar de que luego se fue expulsado, y la anotación imposible frente al Unión Berlín, que seguro será considerado para el Premio Puskas del próximo año.

Luis Díaz, en el equipo ideal de Europa en lo que va de temporada: hay una ausencia notable

Luis Díaz, considerado el mejor fichaje de Europa

El portal web, GOAL, ha venido destacando en los últimos días el trabajo hecho por Lucho en lo que va de la temporada. En uno de sus rankings, pusieron al colombiano en el primer lugar de los mejores fichajes de lo que va de la temporada, superando a jugadores como Marcus Rashford (Barcelona), Luka Modrić (Milán) o su compañero del Bayern, Jonathan Tah.

El sitio comienza haciendo mención a que en Liverpool deben estar lamentando su partida, a pesar de que obtuvieron buen rédito económico por su traspaso al Bayern. Además, mencionan que supera los números de los nuevos jugadores del equipo inglés, Alexander Isak o Florian Wirtz.

“Díaz ha estado en una forma absolutamente deslumbrante en Alemania, donde ciertamente se beneficia de la defensa más laxa de la Bundesliga y los espacios que quedan para explotar. Como un extremo rápido y directo, ahí es donde brilla después de todo. El colombiano tiene 14 contribuciones de gol en tantos juegos de liga, incluidos cinco en tres juegos para comenzar su carrera en su nuevo entorno”, se lee en la descripción.

Luego añaden que si Lucho sigue por ese nivel y gana trofeos, será un aspirante al Balón de Oro, ranking en el que lo pusieron en el puesto ocho de los posibles ganadores, a la fecha.

“Bayern parece seguro de ganar el título de liga y ciertamente son contendientes para la Liga de Campeones también. Si Díaz continúa en este camino y obtiene algún trofeo, estará en la conversación del Balón de Oro”, concluyeron sobre el colombiano.

Luis Díaz (Bayern Múnich- 75 millones de euros) Yan Diomande (Leipzig - 20 millones de euros) Florian Thauvin (Lens - 8 millones de euros) Luka Modrić (Milan - Libre) Granit Xhaka (Sunderland - 17 millones de libras) Jonathan Tah (Bayern Múnich - Libre) Martín Zubimendi (Arsenal - 60 millones) Joan García (Barcelona - 25 millones) Marcus Rashford (Barcelona - préstamo) Malick Thiaw (Newcastle - 35 millones)

Elegido por los hinchas del Bayern como el mejor refuerzo

El diario Bild realizó algunas encuestas con hinchas del Bayern Múnich y el colombiano fue protagonista. Fue elegido como el mejor fichaje del año, ganándole por poco a la joven sensación, Lennart Karl.

“La votación al “Fichaje del Año” fue especialmente emocionante. Al final, Luís Díaz superó por poco a Karl (42%) con el 47% de los votos. El colombiano ha dado lo mejor de sí desde su llegada en verano, marcando 13 goles y dando 7 asistencias. El astro defensivo Jonathan Tah (29), a pesar de una sólida primera mitad de temporada, terminó en un distante tercer lugar con el 5% de los votos", indicó el diario alemán, se lee en la publicación.

Lucho se encuentra en unos días de receso en Colombia, antes de regresar a la competencia con su club. Será contra el Wolfsburg el 11 de enero por la Bundesliga.