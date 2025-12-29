Flamengo de Jorge Carrascal toma una decisión definitiva sobre el futuro del Filipe Luís

En 2025 fue uno de los mejores años para Flamengo en toda su historia, ya que alcanzó seis títulos en una sola temporada. Bajo la dirigencia del entrenador Filipe Luís el plantel del Mengão se consegró campeón del Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirão, la Copa Libertadores, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

A pesar de los excelentes resultados, las negociaciones entre el entrenador del colombiano Jorge Carrascal con la dirigencia del equipo se habían extendido estas últimas semanas en Brasil, ante las exigencias económicas del DT para continuar en el cargo. Incluso se había pensado en otras posibles opciones para el próximo año, entre ellas estaban Artur Jorge, ex del DT de Botafogo, y Leonardo Jardim, exdirigente del Cruzeiro.

Lea también: Tres colombianos, nominados a mejor refuerzo del fútbol brasileño en el 2025

Renovación del contrato de Filipe Luís

Lo cierto es que faltando menos de tres días para que termine este año, el equipo de Río de Janeiro terminó con la incertidumbre, anunciando a través de sus redes sociales la extensión del contrato del Filipe Luís por dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2027.

É um privilégio ter você com a gente por mais tempo! ❤️🖤 pic.twitter.com/msztBfi6TM — FL4MEN9O (@Flamengo) December 29, 2025

“El resultado positivo solo fue posible porque había de ambas partes el genuino deseo de continuidad del proyecto, además de la disposición conjunta para converger intereses y construir un acuerdo equilibrado y sostenible, que cumpliera con los deseos del entrenador, pero también las políticas de gobernanza del club que estaban establecidas“, explicó luego del acuerdo, José Boto, director deportivo de Flamengo.

En esta negociación, el director técnico estaba solicitando cinco millones de euros libres para poder continuar liderando las riendas del plantel, además de los reconocimientos por los premios y una cláusula accesible para equipos extranjeros. Aparentemente, el exjugador habría cedido en sus pretensiones para que su historia con el Mengão continuará.

Le podría interesar: Jorge Carrascal causa sensación en Europa: interesaría a grandes de Inglaterra, Francia e Italia

Con este acuerdo sigue Filipe Luis con su proyecto deportivo en Flamengo que es además uno de los equipos más grandes del continente. Es válido destacar que Jorge Carrascal, quien se robó el protagonismo en los últimos partidos, llegó a este equipo en agosto de este año por petición de brasileño, quien lo ha respaldado en su proceso de consolidarse en el fútbol de los pentacampeones del mundo.