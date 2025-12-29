Embargos judiciales impiden el pago de la nómina de diciembre a docentes en Chocó

Chocó

La Gobernación del Chocó informó que no podrá realizar el pago de la nómina correspondiente a diciembre a docentes, directivos docentes y personal administrativo de la planta educativa departamental, debido a embargos judiciales que afectan las cuentas del sector educación.

A través de un comunicado oficial, la administración departamental explicó que actualmente enfrenta más de ocho procesos judiciales, cuyos embargos suman cerca de 15.000 millones de pesos, lo que ha bloqueado los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales.

Según la Gobernación, desde el inicio de la actual administración se han adelantado “todas las acciones pertinentes” para lograr el desembargo de las cuentas, sin embargo, las medidas judiciales continúan vigentes, impidiendo el flujo de recursos destinados al pago de salarios.

Más detalles

Frente a la crisis, la administración departamental indicó que solicitó formalmente el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de interponer recursos de nulidad ante los juzgados que mantienen los embargos.

“Entendemos que los juzgados también actúan desde la responsabilidad que se tiene y desde las acciones que le presentan los ciudadanos, pero también es menester que ustedes como comunidad, como ciudadanos entiendan que como departamento solamente dependemos de los giros que nos hace el Ministerio de Educación Nacional para poder digamos suplir los salarios de todo el personal”, señaló Yina Reales, secretaria de Educación.

Pese a la incertidumbre, la administración departamental entregó un pronóstico tentativo, señalando que espera que a mediados de enero de 2026 se pueda hacer efectivo el pago de la nómina correspondiente a diciembre de 2025, siempre y cuando prosperen las gestiones jurídicas en curso.