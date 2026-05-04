Obsequie flores para el Día de la Madre gracias a Caracol Radio y Daflores.com: inscríbase aquí

Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com por el Día de la Madre.

El martes 5 de mayo se entregarán únicamente flores de Estados Unidos para Colombia.

El miércoles 6 de mayo se entregarán únicamente flores de Europa para Colombia.

El jueves 7 de mayo se entregarán únicamente flores de Colombia para Colombia.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, email, ciudad en la que se encuentran, ciudad a la que se hará el envío y número de celular. HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W.

Tenga en cuenta que se confirmará en cada fecha que la inscripción venga del país o continente que corresponda. Los envíos se harán únicamente en Colombia.

Solo se tendrán en cuenta las inscripciones que se reciban con los datos solicitados y se cumplan los requisitos de registro.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.