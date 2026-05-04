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04 may 2026 Actualizado 13:22

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Obsequie flores para el Día de la Madre gracias a Caracol Radio y Daflores.com: inscríbase aquí

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

Flores, imagen de referencia. Foto: getty Images/ daFlores.com

Flores, imagen de referencia. Foto: getty Images/ daFlores.com

Flores, imagen de referencia. Foto: getty Images/ daFlores.com

Caracol Radio

Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com por el Día de la Madre.

  • El martes 5 de mayo se entregarán únicamente flores de Estados Unidos para Colombia.
  • El miércoles 6 de mayo se entregarán únicamente flores de Europa para Colombia.
  • El jueves 7 de mayo se entregarán únicamente flores de Colombia para Colombia.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, email, ciudad en la que se encuentran, ciudad a la que se hará el envío y número de celular. HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W.

Tenga en cuenta que se confirmará en cada fecha que la inscripción venga del país o continente que corresponda. Los envíos se harán únicamente en Colombia.

Solo se tendrán en cuenta las inscripciones que se reciban con los datos solicitados y se cumplan los requisitos de registro.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

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