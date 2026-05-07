“No queremos más hermanas asesinadas”: activistas de la comunidad LGBTIQ+ tras crimen en Bello

Defensores de Derechos Humanos y activistas de la población LGBTIQ+ se pronunciaron por el asesinato de Mariana Ballesteros, la joven trans de 19 años asesinada en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Jacques León Bracamonte, defensora de derechos humanos y activista de la población LGBTIQ+, lamentó el suceso y rechazó el asesinato: “No queremos una hermana nuestra, una mujer transgénero, más asesinada en Colombia, en nuestro departamento y en nuestra ciudad de Medellín. Rechazamos enérgicamente lo sucedido, que no es un hecho aislado, sino parte de una violencia estructural contra toda nuestra población LGBTIQ+”.

De igual forma, hizo un llamado a las autoridades competentes y a la Gobernación de Antioquia para reactivar la política pública LGBTIQ+ departamental. León fue enfática al señalar que este crimen y “los muchos que han sucedido no sigan quedando en la impunidad”.

Otra de las personas que se pronunció fue Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, quien además de señalar su preocupación entregó cifras:

En lo que va de 2026 han sido 28 asesinadas. Siendo Mariana el hecho más reciente. De ellas, la mitad, 14, son mujeres trans, y 7 de estos 28 asesinatos han ocurrido en el departamento de Antioquia. Según Castañeda, en el 2025 se presentaron 300 asesinatos en todo el país contra personas LGBTIQ+.

Frente a este hecho violento se pronunciaron las autoridades del municipio de Bello. “La Alcaldía de Bello reconoce la vulnerabilidad que enfrenta la población LGBTIQ+ y reitera que ninguna condición o actividad justifica la violencia ni la privación del derecho a la vida”.

Por ahora, la Policía Nacional adelanta las indagaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias y motivos del hecho.