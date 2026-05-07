Resultados Lotería del Valle, Manizales, Meta y Baloto HOY 6 de mayo 2026: último sorteo, premios

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 de la noche, coincidiendo con los sorteos de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta. En caso de que la fecha habitual coincida con un día festivo, el sorteo se aplaza para el siguiente día hábil, garantizando así su realización.

Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo a través de YouTube Live o Facebook Live en las cuentas oficiales de la entidad, donde se emite el sorteo en tiempo real.

Resultados Lotería del Valle HOY 6 de mayo de 2026

Este miércoles 6 de mayo de 2026 2025 se jugó la Lotería del Valle por un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería del Valle aquí:

Resultados Lotería del Meta HOY 6 de mayo de 2026

Este 6 de mayo de 2026 se jugó la Lotería del Meta por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Meta aquí:

Resultados Lotería de Manizales HOY 6 de mayo de 2026

Este miércoles 6 de mayo de 2026, se jugó la Lotería de Manizales por un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Manizales aquí:

El Baloto se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto hoy 6 de mayo de 2026

Este 6 de mayo de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha