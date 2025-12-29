Más de 26.500 personas acudieron a Comisarías de Familia en Medellín durante 2025

Medellín, Antioquia

La demanda de atención por conflictos familiares y situaciones de violencia sigue siendo alta en Medellín.

Solo en lo corrido de 2025, las Comisarías de Familia han atendido a 26.581 personas, una cifra que da cuenta de la magnitud de los casos que llegan a estas instancias de protección y justicia familiar en la ciudad.

Del total de atenciones, 16.647 correspondieron a mujeres, lo que representa cerca del 63 % de los casos, seguidas por 8.929 hombres y 229 personas con otras identidades de género.

Este panorama confirma que las mujeres continúan siendo las principales usuarias del sistema, especialmente en situaciones asociadas a violencia intrafamiliar y vulneración de derechos.

Durante el año, las comisarías otorgaron 9.419 medidas de protección y restablecimiento de derechos. De estas, 5.661 estuvieron relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar y 3.758 con procesos de restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, uno de los frentes más sensibles de atención para las autoridades.

A estas cifras se suma el impacto del Plan de Descongestión, con el que se lograron finalizar 1.239 procesos represados, superando en un 113 % la meta anual.

Más allá de las cifras

Según la Administración Distrital, esta estrategia permitió reducir trámites acumulados desde antes de 2023 y mejorar los tiempos de respuesta para quienes esperan decisiones urgentes.

“La prioridad ha sido garantizar respuestas más rápidas y eficaces para quienes más lo necesitan, fortaleciendo la capacidad de las comisarías y descongestionando procesos que llevaban años represados”, explicó la subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernández.

En paralelo, el Distrito avanza en la ampliación y modernización del sistema. Gracias al Acuerdo Distrital 07 de 2024, Medellín pasó de 22 a 29 comisarías de Familia.

Actualmente, 23 se encuentran en operación y seis más están en proceso de apertura, incluyendo una comisaría móvil que busca acercar el servicio a zonas con mayores barreras de acceso.

A esto se suma la implementación de Comisaría, una plataforma de inteligencia artificial que permitirá mejorar la interoperabilidad, el monitoreo en tiempo real y la atención tanto presencial como virtual, con el objetivo de hacer más eficiente el seguimiento de los casos.

Las cifras reflejan no solo los avances institucionales, sino también la persistencia de problemáticas estructurales relacionadas con la violencia intrafamiliar y la protección de poblaciones vulnerables, retos que continúan marcando la agenda social y de seguridad en Medellín.