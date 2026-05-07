Un combate en zona rural de Urrao deja militar herido y dos civiles afectados, reporta el alcalde

Urrao- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportó un combate entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia. El reporte preliminar del alcalde: un militar y dos civiles quedaron heridos.

La confrontación armada se registró en la vereda Santa Isabel entre tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

“Tenemos posiblemente dos personas, también heridas de la parte civil; están siendo evaluadas, van posiblemente van a ser evacuadas también a Medellín”, reportó de manera preliminar el alcalde Nilson Barrera.

El soldado quedó herido en una pierna y llevado de manera inicial al hospital local, pero luego, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fue evacuado. Mientras que, de los civiles, se sabe que cuando se estaban evaluando, se reactivó la confrontación armada.