🔴 Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO| Siga la transmisión del partido de Copa Sudamericana

Alianza Atlético y América de Cali protagonizan un duelo clave en el Grupo A de la Copa Sudamericana, en un compromiso que puede marcar el destino de ambos en el torneo. Los dos equipos llegan como los últimos clasificados de su zona, por lo que sumar puntos se vuelve una obligación si quieren mantenerse con vida en la competición continental.

Para el conjunto peruano, esta participación en la Sudamericana la primera en más de 15 años podría terminar de manera prematura si no logra revertir su situación. Alianza Atlético inicia la cuarta jornada en el último lugar del grupo, a tres puntos tanto de su rival de turno como del segundo clasificado, por lo que una derrota lo dejaría prácticamente sin opciones de avanzar. A pesar de su delicado presente, el equipo confía en hacerse fuerte en casa, aunque viene de caer 0-2 ante Macará en su más reciente presentación internacional.

Le puede interesar: Internacional de Bogotá no jugará en El Campín ante Nacional por los playoffs y cambiaría de sede

Por su parte, América de Cali ha tenido un rendimiento irregular en la fase de grupos, registrando una victoria, un empate y una derrota en las tres primeras jornadas. Precisamente, su caída más reciente fue en condición de visitante, al perder 2-0 frente a Tigre, resultado que encendió las alarmas en el conjunto Escarlata.

No obstante, los dirigidos por David González ya saben lo que es vencer a su rival de turno, pues su única victoria en esta fase llegó ante Alianza Atlético. Ese triunfo hace parte de una racha reciente positiva en la que suman cuatro victorias en sus últimos seis partidos oficiales, aunque sus dos derrotas han sido fuera de casa, un factor que obliga a encarar este compromiso con cautela.

Le puede interesar: Final de la Champions League: PSG vs Arsenal, fecha y hora del partido definitivo

Siga EN VIVO la transmisión del partido

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido