Estas son las nuevas tarifas de transporte público colectivo en Bello para el 2026

Las nuevas tarifas regirán desde las cero horas del 1 de enero de 2026. Foto: alcaldía de Bello.

Bello, Antioquia

Tras análisis de las condiciones operativas de las rutas de transporte público colectivo de Bello, la administración municipal definió un alza diferenciada para diferentes trayectos en el municipio.

Iniciando el 1 de enero de 2026, los recorridos urbanos en la circular 2.000 y demás rutas municipales en vehículos tipo bus y buseta tendrán un incremento de $200, quedando la tarifa en $2.900.

El pasaje en la ruta Bello – París – Bello, también en buses y busetas, sube $200, alcanzando un nuevo valor de $3.300.

Finalmente, el trayecto Bello – San Félix, en ambos sentidos, tendrá una tarifa única de $5.600, lo que representa un aumento de $500 frente al costo anterior.

Adicionalmente, se implementará un nuevo esquema de integración tarifaria: “tenemos una muy buena noticia para los residentes de las comunas 10 y 11 de nuestro municipio, ya que el área metropolitana dio vía libre a la integración tarifaria a cero costos, mediante un transbordo que será supervisado entre las rutas que lleguen a la estación Madera y así ahorrarán costos y facilitarán la accesibilidad de todos los usuarios", manifestó Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad de Bello.

Estas son las rutas autorizadas:

- C2-010 (Estación Madera – La Gabriela – Machado – Parque)

- C2-012 (Estación Madera – Machado – Corta)

- C2-013 (Estación Madera – La Gabriela – Machado – Cinco Estrellas), con la ruta U2-002 (Zamora).

Los incrementos concertados entre la administración municipal y las empresas de servicio público colectivo de Bello tiene como objetivo suplir costos administrativos, operacionales, de mantenimiento y reposición de quipos de transporte.