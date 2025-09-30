Embargaron las cuentas bancarias del Ejército en Chocó ¿En duda el salario de 4mil soldados?

Colombia

El Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares se encuentran adelantando gestiones para lograr el descongelamiento de recursos embargados por orden judicial en Quibdó, luego de que el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de esa ciudad decretara la medida en el marco de un fallo incumplido en el departamento del Chocó.

El embargo, asciende a 50 mil millones de pesos, y recayó sobre tres cuentas bancarias específicas destinadas a cubrir la alimentación de oficiales, suboficiales y soldados.

Según el fallo que conoció Caracol Radio, en caso de que esos dineros no resulten suficientes, también podrían verse afectados otros rubros de destinación específica, incluso si provienen directamente del Presupuesto General de la Nación.

Aún así, la segunda opción que tiene el ministerio es pagar la deuda: “La retención ordenada deberá consignarse en la cuenta de DEPÓSITOS JUDICIALES que este Juzgado tiene en el Banco Agrario de esta ciudad bajo el código 2700120***** y dar aviso a este despacho dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de esta comunicación”.

Fuentes del Ministerio de Defensa aclararon que los recursos inmovilizados corresponden a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y que por ley no es posible embargar cuentas que hacen parte del presupuesto nacional.

En ese sentido, aseguraron que los salarios del personal uniformado no presentan afectaciones ni retrasos.

La medida judicial se originó luego de una sentencia relacionada con un retén instalado en el Chocó, responsabilidad que no fue atendida oportunamente por la cartera de Defensa.

Aunque el proceso jurídico continúa, las autoridades insisten en que se buscan salidas que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones judiciales sin afectar la operatividad y el bienestar de las tropas.