Paloma Valencia pide que mesas de votación rurales en Medellín sean trasladadas a las áreas urbanas
Manifestó que esta solicitud la hace ante las denuncias que ha hecho sobre presiones para que voten por el candidato de la continuidad.
Medellín
La candidata presidencial Paloma Valencia estuvo de visita en el centro de Medellín visitando al comercio de El Hueco, como es conocido ese reconocido sector. Desde este lugar se refirió a las denuncias que ha hecho por presuntas presiones a los electores en zonas rurales por el candidato de la continuidad.
La también senadora hizo una petición a las autoridades electorales para las próximas votaciones de que será la primera ronda a la presidencia de Colombia.
“Pedimos, suplicamos que las mesas de todos los corregimientos apartados se trasladen a las cabeceras municipales y que haya garantías. No se puede ir a una elección cuando los violentos que asesinan están amenazando y obligando a la gente a votar por Cepeda”, manifestó.
La política agregó que, ante la información de las amenazas en su contra, el gobierno nacional no se ha contactado con ella.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...