Decomisados 84 kilos de carne en mal estado y clausuraron expendio por riesgo sanitario en Bello

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Salud, realizó un operativo de inspección, vigilancia y control en tres establecimientos comercializadores de carne del municipio.

Esto dejó como resultado el decomiso de 84 kilos de productos cárnicos en mal estado y la clausura de un expendio que no cumplía con las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas exigidas por la normatividad vigente.

La intervención fue liderada por el componente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, con el acompañamiento de la Inspección Octava de Policía con Funciones de Medio Ambiente y la Policía de Carabineros, con el propósito de verificar el cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, que regula las condiciones sanitarias para el manejo y comercialización de productos cárnicos en el país.

Durante las visitas, las autoridades encontraron carne que presentaba condiciones inadecuadas para el consumo humano, razón por la cual los 84 kilos decomisados fueron destruidos inmediatamente, evitando así su comercialización y posibles afectaciones a la salud pública.

Además, uno de los establecimientos inspeccionados fue objeto de una medida sanitaria de seguridad consistente en clausura, debido a que no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para el adecuado manejo y expendio de alimentos.

Diana Cristina Lopera, referente del componente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, explicó que estas acciones buscan proteger a la comunidad y garantizar productos seguros para los consumidores.

“Estos operativos se continuarán realizando para verificar las condiciones y garantizar al usuario alimentos inocuos y de buena calidad para el consumo humano”, manifestó la funcionaria.

La Administración Municipal reiteró el llamado a los comerciantes para que cumplan estrictamente con las normas sanitarias y recordó a la ciudadanía la importancia de adquirir alimentos únicamente en establecimientos autorizados y que garanticen calidad e inocuidad.

Las autoridades anunciaron que este tipo de controles seguirán desarrollándose de manera periódica en distintos sectores del municipio, como parte de la estrategia para fortalecer la salud pública y promover un consumo responsable.