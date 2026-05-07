“Llegaré a las últimas consecuencias, debe hacerse justicia”: Víctima de estafa masiva de vehículos

Medellín

Una mujer víctima de esta presunta estafa masiva relacionada con la venta irregular de vehículos denunció la falta de acompañamiento efectivo por parte de las autoridades y aseguró que ha tenido que enfrentar sola el proceso judicial para intentar recuperar su automóvil, el cual representaba su único patrimonio y sustento familiar.

Según relató la afectada, aunque inicialmente se anunció un acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, las ayudas “se quedaron solo en papeles”. También afirmó que el proceso en la Fiscalía ha sido lento y desgastante.

Caracol Radio logró comunicarse con la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, no fue posible obtener información, ya que el proceso se encuentra en etapa de indagación y, por ello, el caso permanece bajo reserva.

La afectada indicó que ha presentado derechos de petición ante entidades como la Alcaldía de Medellín, la Personería, la Procuraduría, la SIJIN y la Defensoría del Pueblo, buscando mayor celeridad y garantías en el proceso.

Según el testimonio de la víctima, la persona que actualmente tendría el vehículo asegura haberlo comprado por 60 millones de pesos y exige 30 millones para devolverlo. Sin embargo, la mujer sostiene que no cuenta con recursos económicos y que no accederá a ningún acuerdo por fuera de la ley.

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Asimismo, sostuvo que existen más personas involucradas en la presunta red y que algunos vehículos estarían siendo revendidos u ocultados. Según dijo, cuenta con información y evidencias sobre posibles cómplices que habrían continuado operando tras la muerte de quien sería el principal responsable del caso.