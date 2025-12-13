Gobierno garantiza el abastecimiento de gas para el sistema Transmilenio y en todo el país

El Ministerio de Minas y Energía salió al paso a los rumores y alarmas infundadas sobre un posible desabastecimiento de gas natural vehicular y su impacto en el sistema TransMilenio, asegurando que no existe riesgo alguno para la capital ni para el resto del país en 2026.

El Ministerio aclaró que las versiones recientes, que buscan generar incertidumbre en un contexto preelectoral, carecen de fundamento. “No hay riesgo de desabastecimiento de GNV ni para TransMilenio ni para el país”, enfatizó la entidad.

De acuerdo con datos preliminares del Gestor del Mercado de Gas Natural, función a cargo de la Bolsa Mercantil de Colombia, el balance de oferta y demanda proyecta un cubrimiento superior al 98% de la demanda estimada para el próximo año.

El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con el abastecimiento continuo de gas natural, invitando a la ciudadanía a confiar en la información oficial y a evitar la difusión de rumores.

El ministro de Minas, Edwin Palma en una reunión con gremios del sector, manifestó que se vienen trabajando en 20 acciones concretas para garantizar el gas de todos los colombianos, asegurar precios justos, evitar la especulación y avanzar en una transición energética gradual, segura y responsable.