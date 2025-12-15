Fue identificada la mujer revendedora de pasajes de Transmilenio en el centro de Bogotá
En lo corrido de 2025 se han incautado más de 5.300 tarjetas usadas de manera irregular mediante el método de elusión.
Bogotá D.C
En redes sociales circula un video en el que se evidencia a una mujer en un estación de Transmilenio revendiendo pasajes, una practica ilegal, y además dejando pasar a varias personas sin pagar.
Este hecho ha causado indignación en los usuarios de Transmilenio que día a día pagan su pasaje de transporte, tanto así que la empresa se pronunció al respecto y rechazó esta práctica, “que pone en riesgo a los usuarios, al no contar con una validación oficial en el Sistema”.
La entidad informó que los hechos se presentaron en la estación de Transmilenio San Façon, ubicada en el centro de la ciudad.
“La mujer del video está plenamente identificada y se le han realizado 2 intervenciones con incautación de 2 tarjetas y un traslado a Centros de Traslado por Protección (CTP)”, confirmó Transmilenio.En San Façon, solo este año, se han realizado 5 intervenciones en las que se han incautado 18 tarjetas, se han identificado 6 infractores, se han impuesto 7 comparendos y se han realizado 4 traslados a Centros de Traslado por Protección.Pero, en lo corrido de 2025 se han incautado más de 5.300 tarjetas usadas de manera irregular mediante el método de elusión. Además, las autoridades han impuesto más de 320 medidas correctivas a las personas que se dedican a esa actividad irregular.Desde Transmilenio hacen un llamado a los usuarios del sistema para evitar participar en esas actividades ilegales, como la reventa de pasajes, “ya que estas prácticas afectan la sostenibilidad del servicio, facilitan la presencia de redes informales y exponen a los usuarios a sanciones y a ser retirados del Sistema”.