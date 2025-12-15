Fue identificada la mujer revendedora de pasajes de Transmilenio en el centro de Bogotá.

Bogotá D.C

En redes sociales circula un video en el que se evidencia a una mujer en un estación de Transmilenio revendiendo pasajes, una practica ilegal, y además dejando pasar a varias personas sin pagar.

Este hecho ha causado indignación en los usuarios de Transmilenio que día a día pagan su pasaje de transporte, tanto así que la empresa se pronunció al respecto y rechazó esta práctica, “que pone en riesgo a los usuarios, al no contar con una validación oficial en el Sistema”.

La entidad informó que los hechos se presentaron en la estación de Transmilenio San Façon , ubicada en el centro de la ciudad.