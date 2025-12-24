¡Pilas! Cierres en la av. Caracas por obras Metro durante las festividades navideñas

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres en el oriente de la ciudad para el desarrollo de obras del Metro de Bogotá y la conformación del viaducto de la Primera Línea.

Con el fin de continuar con estas obras, la entidad autorizó el cierre de la intersección de la avenida calle 32 con avenida Caracas en límites de la localidades de Teusaquillo y Chapinero.

Estas actividades se realizarán en los siguientes días y horarios:

Martes 23 de diciembre de 2025, desde las 10:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. del jueves 25 de diciembre de 2025.

del jueves 25 de diciembre de 2025. Viernes 26 de diciembre de 2025, desde las 10:00 p. m. hasta 4:30 a.m. del lunes 29 de diciembre de 2025.

del lunes 29 de diciembre de 2025. Lunes 29 de diciembre de 2025, desde las 10:00 p .m. hasta 4:30 a. m. del jueves 8 de enero de 2026.

Desvíos por cierres originados por obras Metro

La Secretaría de Movilidad (SDM) aprobó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito para facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía:

Tránsito de vehículos particulares

Los usuarios que transitan en sentido occidente a oriente por la avenida calle 32, deberán tomar la carrera 17 al norte, calle 34 al oriente (Mapa – color azul).

Los usuarios que transitan en sentido norte a sur por la carrera 13 y desean tomar la avenida calle 32 al occidente, deberán continuar por la carrera 13 al sur y avenida calle 26 al occidente (Mapa – color rojo) .

. Los usuarios que transitan en sentido oriente a accidente por la avenida calle 32, deberán tomar la carrera 13A al sur, calle 28 al oriente, carrera 13 al sur y avenida calle 26 al occidente (Mapa – color morado).

Por su parte, los peatones que deseen transitar la avenida Caracas deberán hacerlos por el costado sur de la intersección semaforizada con la avenida calle 32. Entretanto, los ciclistas que utilizan la ciclorruta de la avenida calle 32 sentido oriente a occidente y viceversa, deberán compartir el paso peatonal del costado sur de la intersección de la avenida Caracas con avenida calle 32.