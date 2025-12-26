¿James Rodríguez tiene nuevo equipo? Estaría muy cerca de la MLS

Continúa la incertidumbre por conocer el nuevo equipo de James Rodríguez. A seis meses de que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el capitán de la Selección Colombia continúa como agente libre, tras su paso por el León de México.

Precisamente desde Estados Unidos, han surgido un fuerte rumor que vincula al volante colombiano con la MLS. El cucuteño ya había sido relacionado antes en este mismo mercado con un club de dicho país.

Según se informó este viernes, James podría llegar al Columbus Crew, equipo donde recientemente brilló Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, justo antes de ser transferido al Real Betis.

La información apunta, incluso, a que el 10 y capitán del combinado nacional podría arreglar con el Columbus antes de que termine el presente año. Inicialmente, James Rodríguez había sido relacionado con el Orlando City.

La principal complicación con la MLS, es que el campeonato estadounidense cuenta con un parón hasta el próximo 21 de febrero. James disputó su último partido el pasado 18 de noviembre, en la goleada 3-0 ante Australia, lo que le representaría 3 meses sin jugar.

Calendario de la Selección Colombia

A falta de confirmación oficial, la Selección Colombia se estará enfrentando en marzo a Croacia y Francia en compromisos amistosos. Entretanto, en el Mundial 2026, se medirá en el Grupo K a Uzbekistán, Portugal y una selección por definirse que llegará del Repechaje.

Miércoles 17 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio