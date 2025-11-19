🔴 Colombia vs. Australia EN VIVO amistoso fecha FIFA: siga GRATIS el partido acá

<b>La Selección Colombia cerrará su año deportivo este martes 18 de noviembre ante Australia</b>, en el partido amistoso programado por la FIFA, en el estadio Citi Field en Nueva York, Estados Unidos, como encuentro preparatorio al <b>Mundial del 2026.</b>Este encuentro no es un partido cualquiera, es <b>una de las últimas oportunidades que tiene Néstor Lorenzo para terminar de ajustar piezas</b>, medir el nivel de cada jugador y seguir perfilando la lista que viajará a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.<b>La Tricolor llega a este duelo tras vencer a Nueva Zelanda</b> sobre el final del compromiso, con anotaciones de<b> Gustavo Puerta y Johan Carbonero. </b>En este partido, aunque dominaron el partido la mayor parte del encuentro, les costó consolidar su juego, es por eso que las caras nuevas en el once inicial quieren pelear un puesto en el Mundial.Lea también: <a href="http://caracol.com.co/2025/11/18/desde-barcelona-confirman-el-interes-por-daniel-munoz-estos-son-los-otros-laterales-en-carpeta/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/18/desde-barcelona-confirman-el-interes-por-daniel-munoz-estos-son-los-otros-laterales-en-carpeta/"><b>Desde Barcelona confirman el interés por Daniel Muñoz: estos son los otros laterales en carpeta</b></a>La Selección de<b> Australia, por su parte, también está clasificada al Mundial</b> y hará parte del bombo 3 en el sorteo que se realizará el próximo 5 de diciembre por la FIFA, para decidir los grupos en los que estarán las 48 selecciones que estarán disputando el título del mundo.Le podría interesar: <a href="http://caracol.com.co/2025/11/18/teofilo-gutierrez-cree-que-la-seleccion-colombia-puede-llegar-a-la-final-del-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/18/teofilo-gutierrez-cree-que-la-seleccion-colombia-puede-llegar-a-la-final-del-mundial-2026/"><b>Teófilo Gutiérrez cree que la Selección Colombia puede llegar a la final del Mundial 2026</b></a><b>Los australianos vienen de perder ante Venezuela 1-0</b>, con anotación de Jesús Ramírez, en la primera fecha de esta fecha FIFA.