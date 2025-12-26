El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Julián Millán sobre supuesto interés de River Plate: “Lo importante es que están preguntando”

Julián Millán, defensa colombiano al servicio de Nacional de Montevideo, dialogó con El VBar Caracol, donde se refirió a su actualidad, el supuesto interés de River Plate y otros clubes de Brasil, su relación con Santa Fe y su sueño de llegar a la Selección Colombia.

¿Cómo califica su año?

“Un año muy bendecido, espectacular. Tuve unos números muy importantes este año en cuanto a goles, asistencias, las veces que fui titular y gracias a Dios se cerró con un título... Me volví una pieza clave en el equipo, me adapté de la mejor manera y gracias a Dios pude cerrar bien este año”.

¿Nacional comprará su pase?

“Tengo que llegar a Uruguay, es casi un hecho. Esperar a que lleguemos, analizar bien el tema y esperar que pueda darse esa posibilidad”.

¿Qué tan cierto es lo de River Plate?

“Siempre salen rumores, cada vez que se abre el mercado de pases se sacan muchos rumores. Lo importante es que hay acercamientos, estoy en un momento importante en mi carrera, este año fue muy bueno, ahorita pertenezco a Nacional, tengo que llegar a Nacional y ya después mirar qué viene, qué ofertas vienen. A principios del otro año tengo que llegar a Uruguay”.

¿Y el supuesto interés de equipos de Brasil?

“Hay rumores, siempre salen. Lo importante es que están preguntando, hablo con mi representante y hay acercamientos, pero todavía nadie ha tomado fuerza para llevarme a otro lugar. Uno aspira a seguir escalando y creciendo en otros lugares, estoy contento en Nacional y esperar qué viene para el futuro”.

¿Cuál es su sueño?

“Uno de mis sueños es llegar a vestir los colores de mi país, para eso me esfuerzo bastante. Dios quiera que pronto pueda llegar esa oportunidad”.

¿Ha hablado con Lorenzo o alguien de la Selección?

“Todavía no he tenido ningún acercamiento, yo sigo trabajando, mejorando y esperando que algún día llegue ese llamado. Tengo mucha ilusión de algún día poder vestir esos colores”.

¿Cómo vio el título de Santa Fe?

“Yo vivo muy pendiente del equipo, lo sigo desde donde estoy, no me pierdo ningún partido. Muy feliz, nosotros sufrimos mucho esa final que perdimos y los compañeros pudieron alzar el título, caso Hugo, Daniel Torres, Marmolejo, de vez en cuando hablo con ellos”.