Néstor Lorenzo, en el Top 10 de los mejores seleccionadores del mundo en el año

El técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, fue incluido en el Top 10 de los mejores selecciones del mundo en el año 2015, en un escalafón elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Tras la votación realizada para la elección, Lorenzo comparte el octavo puesto con el uzbeko Timur Kapadze, técnico de la selección de su país. Ambos se ubican a 15 unidades del marroquí Walid Regragui, entrenador de Marruecos.

A lo largo del 2025, Lorenzo dirigió 10 partidos entre Eliminatorias y amistosos, con un saldo de cinco triunfos, cuatro empates y una sola derrota. Además de clasificar al Mundial, uno de sus mejores encuentros fue el empate 1-1 con Argentina en Buenos Aires.

¿Quién ocupó el primer puesto?

Por segundo año consecutivo, el español Luis De La Fuente se quedó con el primer puesto. El técnico de España recibió 136 puntos, una extensa diferencia sobre su compatriota Roberto Martínez, técnico de Portugal y quien recibió 83 puntos.

El podio lo completó el argentino Lionel Scaloni con 59 puntos. El técnico campeón del mundo es el mejor sudamericano del listado y el único que supera a Lorenzo en el Top 10.

Top 10 de mejores seleccionadores del año IFFHS