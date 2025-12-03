¿Dónde jugará James Rodríguez? El capitán de la Selección Colombia no da pistas sobre su futuro

James Rodríguez está de visita en Colombia. Tras la temprana eliminación de Club León en el fútbol mexicano y su último amistoso con la Selección, el volante cucuteño no volverá a tener competencia hasta el próximo año.

James, quien cumplió una temporada regular con el equipo de Guanajato, alejado de las lesiones y volviendo a acumular más de 30 partidos, terminó no renovando su vinculo con la institución. León no fue al Mundial de Clubes, motivo principal para la llegada del 10, adicional a ello, el rendimiento deportivo en el segundo campeonato del año fue paupérrimo, cerrando la Liga MX en la penúltima posición.

James Rodríguez cumplió un compromiso comercial con uno de sus patrocinadores en la capital del país. A pesar de la presencia de la prensa, el 10 solo tuvo un diálogo con dos medios. Uno de ellos fue RCN televisión, allí le aseguró a Caterine Ibargüen desconocer su futuro.

Una vez se retiró del evento, Caracol Radio le preguntó a James si seguiría en el fútbol mexicano, a lo que no encontró respuesta, puesto que el volante abandonó el lugar escoltado y lo más pronto posible.

¿Qué dicen en México?

Desde México, hay fuertes versiones de que el volante colombiano continuaría en la Liga MX, de hecho se le ha relacionado con Pumas, equipo que es dirigido por Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional.

Inicialmente el colombiano sonó para el Orlando City de la MLS; sin embargo, dicha versión fue negada en cuestión de días.