En fin de año se mantienen alertas por crecientes súbitas y deslizamientos de tierra en Risaralda

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pueblo Rico recomendó conducir con extrema precaución por la vía Panamericana, debido a la saturación del suelo y al riesgo de nuevos deslizamientos. Asimismo, instaron a atender las indicaciones de las autoridades ante posibles evacuaciones preventivas o restricciones a la movilidad, y a evitar desplazamientos en horas de la noche o durante lluvias.

Las autoridades recordaron que la región continúa en la segunda temporada de lluvias, que persiste en esta zona del noroccidente del departamento de Risaralda. Aunque el Ideam mantiene a Pueblo Rico en alerta amarilla, las condiciones de la vía siguen siendo complejas por la alta probabilidad de deslizamientos, flujos de lodo y caída de material rocoso y vegetal.

El secretario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pueblo Rico, Néstor Cardona Díaz, explicó la situación y las acciones adelantadas durante la atención de la emergencia.

“Esta vía Panamericana fue totalmente habilitada en el kilómetro 12, sector La Quiebra; sin embargo, se presentan otras novedades en diferentes tramos del mismo carreteable. Una de ellas se registra en el kilómetro 37, en la vía de Pueblo Rico hacia el municipio de Apía, en los sectores de Vérez y Haciato, donde se presentó desprendimiento de material rocoso. Allí se realizó monitoreo por parte del Cuerpo de Bomberos.Además, en el sector de Peñas del Olvido, jurisdicción del municipio de Tadó, se viene presentando un deslizamiento de tierra, lo que genera empozamiento de agua y restringe el paso de vehículos pequeños. Las recomendaciones por parte del Cuerpo de Bomberos son mantener precaución al desplazarse por esta vía si persisten las lluvias, debido a que su intensidad puede generar nuevas afectaciones durante el recorrido.”

Más de diez horas permaneció cerrada la vía Panamericana que comunica a los departamentos de Risaralda y Chocó. El cierre se registró por un deslizamiento de tierra en el kilómetro 12, sector La Quiebra, en el tramo que conecta al municipio de Pueblo Rico con el corregimiento de Santa Cecilia, como consecuencia de las constantes lluvias en la zona, en un contexto en el que las autoridades departamentales mantienen activas las alertas por las condiciones hidrometeorológicas que afectan a Risaralda.

De acuerdo con el Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas del Ideam, en Risaralda se mantienen activas las alertas ante la posibilidad de crecientes súbitas en ríos y quebradas, así como por deslizamientos de tierra en diferentes zonas del departamento. Las autoridades advierten que este comportamiento está asociado al cierre del fenómeno de La Niña y al proceso de transición hacia condiciones neutras en el océano Pacífico, situación que ha generado cambios en las condiciones atmosféricas y una alta variabilidad climática en la región.

Durante el día de Navidad se registraron lluvias en gran parte del territorio risaraldense, un escenario que estuvo acompañado de neblina en varios sectores, especialmente en el área metropolitana, lo que afectó la visibilidad en algunos puntos. A esto se sumó una sensación térmica cercana a los 18 grados centígrados.

El director departamental de la Defensa Civil, Alfredo Muñoz, se pronunció sobre las alertas vigentes y señaló que se mantiene un monitoreo constante del comportamiento de las lluvias y de las zonas consideradas de mayor riesgo.

Desde las autoridades departamentales se reiteró el llamado a la prevención. La Defensa Civil Colombiana indicó que sus equipos permanecen en alistamiento para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse, teniendo en cuenta que persiste la probabilidad de lluvias en el departamento y que las condiciones del terreno continúan siendo favorables para la ocurrencia de emergencias asociadas a movimientos en masa y aumento de caudales.

