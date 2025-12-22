Iniciaron las obras de cimentación profunda en la Intersección Corales, vía clave para Pereira

Pereira

Comenzaron las obras de cimentación profunda del proyecto vial que busca conectar la Avenida de la Independencia con la vía hacia Cerritos, a través del deprimido, uno de los corredores con mayor flujo vehicular en Pereira.

Lea también: La Universidad Tecnológica de Pereira recibió nuevamente la calificación AAA Fitch Ratings

Según el reporte entregado por la secretaria de Infraestructura, Diana Osorio, en esta fase se inició la construcción de los pilotes estructurales, que serán la base que sostendrá los muros y demás estructuras del proyecto, y que permitirán darle estabilidad y durabilidad a la obra.

“Seguimos avanzando en la intersección de Corales. Hoy ya estamos con todo el proceso de adecuación de terrenos, de mejora de los procesos de desarrollo de esta obra en el pilotaje de los muros profundos. Adicionalmente, los permisos y licencias que requerimos para los temas ambientales, redes y demás, el ajuste a los diseños y, de alguna otra manera, ya avanzar con el desarrollo constructivo de esta importante obra para todos los pereiranos.”

En total, está prevista la instalación de alrededor de 28 pilotes, además de la colocación de acero de refuerzo, elementos necesarios para soportar el peso de las estructuras y garantizar la seguridad del deprimido en su primera etapa.

Lea también: Gobernador de Risaralda hace un llamado al Gobierno Nacional; habló de una real descentralización

La secretaria explicó que estos trabajos corresponden a la fase inicial del proyecto y que, de manera paralela, ya se surtieron los permisos ambientales, de redes e intervención, lo que permite avanzar hacia las siguientes etapas de construcción.

La obra busca mejorar la movilidad y la conectividad vial en uno de los puntos más congestionados de la ciudad, especialmente para quienes se desplazan entre el sector urbano y la salida hacia Cerritos.