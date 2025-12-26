En Risaralda, a 14 ascendió el número de quemados con pólvora estas festividades navideñas

Pereira

La cifra de quemados para esta navidad, lastimosamente aumentó el total de casos para el mes de diciembre y sobrepasó un caso con respecto al año anterior, teniendo el número de víctimas más alto en Pereira, ya que de 14 casos, 10 de ellos se presentaron en esta ciudad.

Un caso se presentó el 24 de diciembre, donde un hombre de 63 años, fue hospitalizado por quemaduras de segundo grado en el abdomen ocasionadas por un volador. Mientras que el 25 de diciembre fueron cuatros casos más los registrados en la capital risaraldenses, sumando así, el total de 10 desde el primero de diciembre.

El reporte lo entregó Sandra Gómez, directora de Salud Pública de Pereira, quien expresó su preocupación frente a este aumento de casos.

En Dosquebradas, Juan Carlos Marín Gómez, gerente del hospital Santa Mónica, reportó la entrada de un hombre de 22 años con quemaduras por pólvora que llegó del sector de La Pradera.

Por último, Deissy Johana Vélez Gómez, directora de Salud Pública de Risaralda, se refirió a los casos presentados en todo el departamento, señalando que las quemaduras más frecuentes son de primer y segundo grado.

Según el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública - Sivigila, el año pasado el 25 de diciembre se registraron dos casos de quemados con pólvora, para este año el reporte fue de cinco casos. Las autoridades hacen un llamado para el no uso de la pólvora en lo que resta de esta temporada de celebración.

Con los seis nuevos casos registrados en la jornada más reciente, el balance del mes asciende a 14 personas lesionadas, una cifra que supera los registros del mismo periodo del año anterior, cuando se reportaban 13 casos. Actualmente, seis personas permanecen hospitalizadas debido a la gravedad de sus heridas, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

La mayoría de los casos se concentran en Pereira, con 10 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, seguida por Dosquebradas, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal. El reporte indica que tres de los afectados son menores, y que las lesiones más frecuentes son laceraciones y quemaduras, provocadas principalmente por el uso de totes y volcanes, elementos que continúan siendo los de mayor riesgo durante estas celebraciones.