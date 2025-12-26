Aumenta a 414 la cifra de desplazados por la nueva ola de violencia en el Catatumbo

Atención de familias desplazadas del Catatumbo por parte de ACNUR / Foto: ACNUR

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo actualizó este viernes la cifra de personas desplazadas por la más reciente escalada de violencia en la región del Catatumbo.

De acuerdo con el reporte oficial, ya son 414 personas las que han salido forzadamente de sus territorios y han llegado a los municipios de Tibú y Cúcuta, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las Farc.

En el caso de Cúcuta, el registro consolidado indica que el lunes 22 de diciembre arribaron 11 núcleos familiares, correspondientes a 43 personas.

El martes 23 se reportó la llegada de 17 núcleos, con 47 personas, entre ellas 22 niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

El miércoles 24 ingresaron 19 núcleos familiares, para un total de 54 personas, de las cuales 20 son menores de edad.

Finalmente, el viernes 26 de diciembre, se contabilizó el arribo de 27 núcleos, equivalentes a 78 personas, incluyendo 20 niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, en Tibú, la Defensoría informó que el jueves 25 de diciembre llegaron 192 personas al casco urbano, elevando de manera significativa el balance humanitario en este municipio.

Según la información recopilada, los desplazamientos registrados entre lunes, martes y miércoles están asociados a los combates ocurridos en la vereda Mineiros, en zona rural de Tibú.

En tanto, los desplazados que llegaron jueves y viernes huyeron de los enfrentamientos en la vereda Palmeras, ubicada en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra.

La Defensoría del Pueblo mantiene el seguimiento a esta emergencia humanitaria y advierte que la situación podría agravarse si persisten los combates entre los grupos armados ilegales en esta zona del nororiente colombiano.