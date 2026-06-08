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08 jun 2026 Actualizado 13:23

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Cúcuta

Paseo familiar en Gramalote terminó en tragedia: menor de 14 años desapareció en aguas del El Peñón

Sus familiares continúan en la búsqueda.

Nuevo Gramalote. / Foto: UNGRD.

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Nuevo Gramalote. / Foto: UNGRD.
Cúcuta
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Norte de Santander

El paseo familiar de una menor de 14 años terminó en tragedia, luego que la joven se sumergiera en las aguas del pozo El Peñón, ubicado entre los municipios de Gramalote y Santiago, en Norte de Santander, y no volviera a salir a la superficie.

Por más de nueve horas continuas familiares de la joven oriunda de Cúcuta, así como habitantes de la zona cercana adelantaron su búsqueda, sin lograr hallar su cuerpo.

Es de resaltar que, de acuerdo a los testimonios de las personas que permanecen en el lugar, a pesar de haber alertado a las autoridades y organismos de socorro, su apoyo no llegó oportunamente para atender esta emergencia.

En la zona continúan sus allegados, unidos en oración, esperando tener respuestas de esta menor de edad.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, este sería el segundo caso registrado en esta zona, donde se ha presentado ahogamiento por inmersión.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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