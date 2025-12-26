Organizaciones sociales piden cese al fuego en el Catatumbo

Catatumbo

Defensores de Derechos Humanos advirtieron que los enfrentamientos en el kilómetro 16 del municipio de Tibú podrían agravar el confinamiento de comunidades rurales y generar una nueva ola de desplazamiento hacia Cúcuta, en pleno cierre de año.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, señaló que “la comunidad queda en medio de fuertes combates. Ya se han reportado varias personas heridas, tanto por el uso de drones como por minas antipersona. Desde tempranas horas del día, las familias lanzaban un SOS para poder salir del territorio. En horas de la noche, por sus propios medios, algunas lograron desplazarse y llegar hasta la Alcaldía de Tibú”.

También preocupa la imposibilidad de movilización de la misión médica, ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.

“Este sector es estratégico porque conecta con la vía hacia Venezuela y el kilómetro 25. No hay condiciones de seguridad para la misión médica. Al parecer, unas ambulancias que trasladaban heridos hacia Tibú tuvieron que devolverse. Por eso hacemos un llamado a los grupos armados para que se genere un cese al fuego”, agregó Mayorga.

De acuerdo con organizaciones sociales, más de 200 personas han sido desplazadas y cerca de 6.000 permanecen confinadas en varias veredas de Tibú, como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.