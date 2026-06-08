El Tarra: grupos armados se estarían disputando corredores viales claves para actividades ilícitas

Catatumbo

Continúan los desplazamientos masivos en el Catatumbo. Más de 1.300 personas, de zona rural de El Tarra, han salido de sus tierras durante la última semana, huyendo de las confrontaciones armadas entre ilegales y por temor a que sus viviendas sean blanco de explosivos lanzados desde drones.

De acuerdo con las autoridades, las confrontaciones entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en esta zona se han intensificado, porque cada grupo armado ilegal busca quedarse con corredores viales que tiene este municipio y que son clave para las actividades ilícitas de estas organizaciones.

“Es importante ese nodo por el tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico y los hidrocarburos. Ahí hay unos puntos importantes donde estos grupos armados quieren tener control para poder tener poderío económico en esta zona”, explico George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander.

Añadió además que la zona es bastante montañosa y ahí se mueven economías importantes sobre las cuales los grupos armados ilegales quieren tener control.

Durante la última semana se ha presentado al menos dos incursiones armadas, en la vereda Km 84 y en el corregimiento Filo Gringo.