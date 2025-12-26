Despliegue especial de la Policía evitó homicidios en Navidad en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Policía de Norte de Santander atribuyó el balance sin homicidios durante las celebraciones de Navidad a un despliegue operativo especial en los 34 municipios del departamento.

Así lo confirmó a Caracol Radio el comandante de la Policía de Norte de Santander, Jorge Bernal, al entregar el reporte oficial de seguridad correspondiente al 24 y 25 de diciembre.

“Tuvimos cero homicidios en todo el departamento durante la noche de Navidad y el día 25 de diciembre. Esto corresponde a un comportamiento social importante y a un acompañamiento permanente de la Policía en todas las actividades que se desarrollaron”, afirmó el coronel Bernal.

El oficial explicó que el dispositivo fue diseñado con base en el análisis de los comportamientos registrados en años anteriores, lo que permitió reforzar de manera focalizada algunos municipios.

“Desplegamos apoyos específicos en jurisdicciones que, por su historial, requerían un acompañamiento especial y mayor presencia de unidades policiales”, indicó.

Entre las zonas priorizadas estuvieron municipios como Ocaña, Pamplona, Chinácota, Salazar y Santiago, así como corredores turísticos y puntos de alta movilidad.

“Fortalecimos estos lugares con carabineros y con la Policía de Turismo, especialmente el día 25, cuando muchas personas salen a actividades recreativas”, precisó el comandante.

Bernal señaló que este despliegue permitió mantener el control y prevenir alteraciones del orden público durante las festividades.

“Este trabajo nos ayudó a evitar situaciones que afectaran la convivencia y hoy podemos entregar un parte de tranquilidad frente al comportamiento ciudadano en los 34 municipios”, sostuvo.

Finalmente, el comandante reiteró que la Policía mantiene el acompañamiento en todo el territorio departamental, en especial en aquellas zonas donde persisten factores de riesgo, con el objetivo de preservar la seguridad y la convivencia ciudadana durante el cierre de la temporada decembrina.