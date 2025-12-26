Grupos armados impiden el paso de la misión médica en el Catatumbo

Norte de Santander.

Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo están impidiendo el tránsito de la misión médica y agravando una situación humanitaria crítica, al dejar sin atención oportuna a pacientes que requieren traslado urgente a centros hospitalarios de mayor complejidad.

La alerta fue emitida por Aristídes Hernández, presidente de Asintrasersalud Norte, quien denunció en Caracol Radio que el personal sanitario no puede movilizarse por varios corredores viales debido a la intensidad de los combates y a las restricciones impuestas por los actores armados.

“Hay zonas donde simplemente no permiten el paso. Nos dicen que no responden por quienes queden en medio del fuego cruzado, por eso la misión médica no puede transitar”, afirmó.

Según Hernández, la situación no se limita a un solo punto del Catatumbo, sino que se extiende por diferentes vías estratégicas, especialmente en horarios nocturnos.

“La región está prácticamente sellada. Hay cierres y bloqueos que impiden el desplazamiento entre municipios, lo que deja a los pacientes atrapados sin posibilidad de remisión”, advirtió.

El dirigente sindical señaló que esta restricción está poniendo en riesgo vidas, ya que pacientes con heridas, enfermedades graves o que requieren procedimientos especializados no están pudiendo ser trasladados.

“Hay personas que necesitan atención urgente en hospitales de mayor nivel y simplemente no pueden salir. Cada hora que pasa aumenta el riesgo”, sostuvo.

Desde el sector salud se alertó que la misión médica se ha convertido en una de las principales víctimas del conflicto armado en la zona.

“Estamos en medio de una guerra que no es nuestra. Nuestro trabajo es salvar vidas, pero hoy ni siquiera podemos llegar a los pacientes”, concluyó Hernández.