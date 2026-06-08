Nueva masacre en Cúcuta: tres hombres fueron asesinados en zona rural del municipio fronterizo

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Cúcuta

La mañana de este lunes festivo 8 de junio fueron hallados sin vida tres hombres, sobre la vía que comunica a los municipios de Cúcuta y Puerto Santander, en Norte de Santander a la altura del corregimiento de Agua Clara.

De acuerdo con la información de los habitantes de la zona, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados a un costado de la vía, sobre pastizales.

Los tres hombres vestían jean y camisetas de color beige y negra.

Caracol Radio pudo conocer que una funeraria será la encargada de acudir hasta el lugar para recoger los cuerpos y trasladarlos hasta la capital nortesantanderena.

Aún se desconoce las identidades de las víctimas y los móviles de este hecho que se vuelve a repetir en la capital nortesantandereana.