Nueva masacre en Cúcuta: tres hombres fueron asesinados en zona rural del municipio fronterizo
El hecho de sangre se presentó en el corregimiento de Agua Clara.
Cúcuta
La mañana de este lunes festivo 8 de junio fueron hallados sin vida tres hombres, sobre la vía que comunica a los municipios de Cúcuta y Puerto Santander, en Norte de Santander a la altura del corregimiento de Agua Clara.
De acuerdo con la información de los habitantes de la zona, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados a un costado de la vía, sobre pastizales.
Los tres hombres vestían jean y camisetas de color beige y negra.
Caracol Radio pudo conocer que una funeraria será la encargada de acudir hasta el lugar para recoger los cuerpos y trasladarlos hasta la capital nortesantanderena.
Aún se desconoce las identidades de las víctimas y los móviles de este hecho que se vuelve a repetir en la capital nortesantandereana.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...