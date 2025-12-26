Refuerzan presencia militar tras consejo de seguridad en el Catatumbo

Norte de Santander.

Desde las 7:00 de la mañana de este viernes se adelantó un consejo de seguridad en el municipio de Tibú, con la participación del alcalde, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, para evaluar y monitorear la situación de orden público en la vereda Palmeras, kilómetro 16 de la vía que comunica al casco urbano con el corregimiento de La Gabarra.

Durante la reunión se analizaron los recientes enfrentamientos armados registrados en este corredor vial estratégico, así como las afectaciones a la movilidad y a la seguridad de la población civil que transita por la zona.

Como primera medida, las autoridades acordaron un despliegue especial de tropas del Ejército Nacional en el sector donde se han presentado los combates, con el objetivo de recuperar el control territorial, garantizar la seguridad y permitir el restablecimiento progresivo de la movilidad.

De acuerdo con la información conocida, grupos armados ilegales estarían bloqueando las vías mediante la instalación de vehículos atravesados sobre la carretera, lo que ha impedido el tránsito normal entre Tibú y La Gabarra y ha incrementado el riesgo para quienes habitan o se movilizan por esta zona rural.

Las autoridades indicaron que el monitoreo de la situación será permanente y que se mantendrá la coordinación entre la administración municipal, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, mientras se evalúan nuevas medidas para proteger a la población y evitar que se sigan presentando hechos que alteren el orden público en el municipio.