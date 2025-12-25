¿Cómo proteger a las mascotas del ruido de la pólvora en Año Nuevo? Trucos y consejos de expertos. Getty Images / Vincent Scherer

La noche de Navidad y el Año Nuevo son dos de las festividades más esperadas por las personas en Colombia. En estas fechas, el uso de pólvora y fuegos artificiales se vuelve mucho más frecuente.

El ruido de la pólvora, sumado al estruendo de la música reproducida a altos niveles y las reuniones masivas de personas, se funden en un escenario exigente para los animales de compañía, como los perros y gatos, dado que estos poseen mayor sensibilidad que los humanos al sonido.

Aunque año tras año se hacen recomendaciones para evitar inconvenientes, se tornan comunes las noticias de mascotas que resultan afectadas por el ruido en su salud mental y física, e incluso se sabe de animales que terminan escapando en medio de la confusión.

¿Cuáles son los signos de un animal de compañía asustado por la pólvora?

De acuerdo con la fundación global Four Paws, especializada en el bienestar de los animales, las siguientes son algunas señales de que un animal está siendo afectado por el ruido y la pólvora:

Temblores

Subirse a las personas

Esconderse

Ladridos y vocalizaciones constantes

Diarrea

Orinar dentro de casa

Inquietud

Pánico

Escarbar en las puertas

Intentos de escape

Recomendaciones para cuidar a las mascotas de la pólvora y el ruido

La organización internacional de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) reconoce la grave afectación que sufren los animales de calle y de compañía en esta época y sugiere tomar las siguientes medidas para mitigar las afectaciones:

En el caso de los perros, se sugiere sacarlos a pasear antes de que comiencen los fuegos artificiales y el momento de más uso de pólvora. Asimismo, darle de comer luego del paseo puede ayudar a que esté cansado, satisfecho y menos ansioso.

No dejar a los animales atados o encadenados fuera de casa, esto podría provocar ahorcamientos al intentar escapar.

fuera de casa, esto podría provocar ahorcamientos al intentar escapar. Mantener a los perros y gatos en casa durante las celebraciones y, dentro de lo posible, permanecer con ellos . No es recomendable llevarlos a presenciar espectáculos de pirotecnia.

. No es recomendable llevarlos a presenciar espectáculos de pirotecnia. Asegúrese de que la mascota cuente con microchip y un collar con placa o información actualizada.

y un collar con placa o información actualizada. Cerrar ventanas y cortinas y utilizar la radio o la televisión para amortiguar los ruidos.

Garantiza que haya un lugar seguro en caso de que los animales quieran esconderse, puede ser debajo de la cama.

Mantener una actitud positiva y alegre para evitar agobiar a los animales cuando se encuentran a salvo y ofrecer distracciones que produzcan bienestar. No se deben castigar por tener miedo.

para evitar agobiar a los animales cuando se encuentran a salvo y ofrecer distracciones que produzcan bienestar. No se deben castigar por tener miedo. Cubrir ligeramente las jaulas de animales pequeños como pájaros y roedores, verificando que no aumente demasiado el calor.

Se recomienda el uso de elementos de presión para perros y gatos como chalecos o relajantes como lociones de feromonas.

Consulte a su veterinario si su mascota es muy nerviosa, para explorar otro tipo de tratamientos.

De igual manera, se recomienda durante estas fechas estar muy atentos a los animales que se vean perdidos o desorientados e intentar ayudarlos a que sus propietarios sean ubicados.