Perro murió tras lanzarse de un octavo piso por pánico a la pólvora en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a no usar pólvora durante las celebraciones de diciembre, luego de que la ciudad registrara dos incidentes graves en animales de compañía. El caso más crítico fue el de Lacy, una perrita que murió tras lanzarse desde un octavo piso al entrar en pánico, presuntamente por las detonaciones que se escuchaban en el sector. Aunque fue trasladada a un centro veterinario, no logró sobrevivir.

El segundo caso corresponde a un canino que huyó descontrolado por el miedo causado por los estallidos y terminó atropellado. El reporte médico indica que no presenta politraumatismos de gravedad, pero sí un cuadro de estrés severo y comportamiento agresivo, posiblemente derivado del episodio de terror que experimentó.

La Administración Distrital advirtió que los animales no necesitan estar cerca de la pólvora para sufrir daños graves. El ruido, la vibración y hasta el olor pueden desencadenar crisis de pánico, huidas, accidentes y alteraciones del comportamiento que pueden extenderse durante semanas o meses. Estos efectos también impactan a la fauna silvestre, que reacciona de forma brusca ante los estallidos.

“El impacto de la pólvora no solo se mide en quemados o emergencias en personas. Cada estallido puede significar una tragedia para los animales. Evitar la pólvora es un acto de protección y responsabilidad con la vida. Desde la Alcaldía hacemos un llamado para que no se utilice la pólvora, ya que nuestra fauna silvestre y doméstica se está viendo seriamente afectada y, como lo vimos, ya cobró una vida”, expresó Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Parque de la Conservación también reportaron los primeros animales afectados en esta temporada, lo que refuerza el llamado institucional a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora en los días que restan del año.