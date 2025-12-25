Durante navidad se registraron 134 casos de lesionados con pólvora en todo el país

El Instituto Nacional de Salud registró durante las 2 de la tarde del 24 hasta las 8 de la mañana del 25 de diciembre 2025, un total de 134 casos de lesiones con pólvora pirotécnica. La Directora del Instituto, aseguró que esta cifra representa un aumento comparado con el reporte del 2024.

“Es decir que tenemos un aumento. Sin embargo, son datos que están sujetos a cambios y hay que esperar porque hoy 25 de diciembre la gente está en la casa, está descansando y puede manipular esos artefactos y generar más lesiones. Pero en lo que llevamos sí posiblemente hay un aumento en ese lapso de tiempo”, agregó la Directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava.

Sin embargo, no hay un aumento de quemados durante el mes de diciembre

“En general no han aumentado los casos. Tenemos que estar muy pendientes que es un comportamiento muy similar y es un llamado contundente a que debemos continuar con esos mensajes. y algo muy favorable es que hasta la fecha no tenemos ninguna persona fallecida por pólvora pirotécnica en el territorio nacional”, dijo la Directora del Instituto Nacional de Salud.

792 casos de quemados con pólvora durante diciembre 2025

El Instituto Nacional de Salud ha registrado 792 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 0,9 % con respecto al mismo corte en la temporada 2024. Del total de casos, 260 corresponden a menores de 18 años, y de estos, 30 se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol. Hasta el momento, no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Número de casos en las principales ciudades

Frente a las cifras para las principales ciudades de Colombia son:

Bogotá 64 casos

Medellín 56

Cúcuta 23

Armenia 13

Ibagué 11

Neiva 10

El principal tipo de lesión es la quemadura, seguido de la laceración, y los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes, seguidos de otros y en tercer lugar se encuentran voladores.