Bogotá reporta 53 personas lesionadas por pólvora: 12 son menores de edad

La Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte al 20 de diciembre de 2025, en la capital del país se han registrado 53 personas afectadas por quemaduras y otras lesiones asociadas a la manipulación de artículos pirotécnicos durante la temporada decembrina.

De acuerdo con el reporte oficial, la cifra representa una disminución del 26 % frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta, especialmente por la presencia de menores de edad entre los lesionados y por el consumo de alcohol como factor de riesgo.

Del total de casos reportados en Bogotá, 12 corresponden a menores de edad y 39 a adultos. Además, 16 personas resultaron lesionadas mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol, lo que refuerza el llamado a evitar la manipulación de pólvora en estado de embriaguez.

Las localidades que concentran el mayor número de casos son Engativá, con ocho personas lesionadas; Suba, con seis; y Bosa y Usme, con cinco casos cada una.

Quemados con pólvora Bogotá 2025 Ampliar

Gravedad de las heridas por pólvora

En cuanto a la gravedad y localización de las lesiones, las manos continúan siendo la parte del cuerpo más afectada, con 32 casos, seguidas por el rostro con 14 reportes y los ojos con 6 lesiones, algunas de ellas con riesgo de secuelas permanentes.

Panorama nacional

A nivel nacional, la situación sigue siendo preocupante. El Instituto Nacional de Salud (INS) reporta que, aunque existe una leve disminución porcentual respecto al año anterior, departamentos como Antioquia y ciudades como Bogotá encabezan el listado de personas afectadas por el uso de pólvora.

Le interesa:

Colombia reporta 185 casos de niños quemados por pólvora, un crecimiento del 9% frente al 2024

Hasta la fecha, Colombia supera los 180 casos de lesionados, siendo la tradicional celebración del Día de las Velitas la jornada que históricamente concentra el mayor número de heridos en una sola noche.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no manipular pólvora, a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, y a reportar de inmediato cualquier emergencia relacionada con estos artefactos para evitar consecuencias graves o irreversibles.