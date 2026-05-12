Gobierno avanza en traslado de hipopótamos a India: misión técnica llegaría en junio

De acuerdo con la cartera ambiental, la comunicación fue enviada este 12 de mayo y recoge los principales compromisos abordados durante la reunión sostenida el pasado 6 de mayo entre representantes del Gobierno colombiano y la organización India.

Entre los puntos abordados se encuentra la realización de una visita a Colombia por parte de expertos y veterinarios especializados de VANTARA, en el marco del proceso relacionado con los hipopótamos como especie exótica invasora.

Visita podría realizarse en junio

El Ministerio de Ambiente indicó que actualmente se adelantan las coordinaciones interinstitucionales necesarias para garantizar el acompañamiento en territorio de los profesionales que integrarán la misión.

Además, el Gobierno colombiano informó que tentativamente esta visita pueda desarrollarse durante las dos primeras semanas de junio de 2026, como parte de la evaluación del proceso.

“El Ministerio remitió hoy, 12 de mayo, una comunicación oficial a VANTARA en la que reiteró los principales temas abordados y los compromisos acordados durante la reunión”, afirmo el ministerio en su comunicado.

Continúa coordinación técnica y sanitaria para posible traslado de hipopótamos

El ministerio explicó además que, de manera paralela, continúa el intercambio de información orientada a la construcción de una propuesta integral para el manejo de los hipopótamos en el país.

Según el Ministerio, dicha propuesta contempla aspectos técnicos, logísticos, financieros y sanitarios, en cumplimiento de la normatividad nacional y de las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El contexto de los hipopótamos en Colombia

Los hipopótamos fueron introducidos ilegalmente al país durante la década de los 80 y actualmente son considerados una especie exótica invasora debido a los impactos ambientales y riesgos ecológicos que representan para los ecosistemas colombianos.

En los últimos años, el crecimiento de esta población ha llevado a las autoridades ambientales a evaluar distintas alternativas para el control y manejo de la especie, entre ellas procesos de eutanasia y reubicación internacional (traslocación).

El Ministerio reiteró que cualquier decisión relacionada con la gestión de esta especie se desarrollará bajo criterios técnicos, científicos y ambientales, y en articulación con las entidades competentes.