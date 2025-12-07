Pólvora: el ruido que enferma a millones de animales cada diciembre

Cada diciembre, mientras miles de familias se preparan para las festividades, millones de animales en Colombia enfrentan uno de sus mayores temores: el estallido de la pólvora. Perros, gatos y diversas especies de fauna silvestre sufren episodios de ansiedad, desorientación, estrés extremo e incluso accidentes provocados por el pánico que generan los ruidos explosivos.

Ante esta realidad, la Policía Nacional de colombianos ha intensificado sus mensajes preventivos para generar conciencia sobre el impacto que la pólvora tiene en el bienestar animal. La institución recuerda que, más allá de la tradición, el uso irresponsable de estos artefactos produce consecuencias invisibles que cada año afectan a seres indefensos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, hizo un llamado a la sensibilidad ciudadana: “La pólvora no solo pone en riesgo la vida de las personas; también causa un profundo sufrimiento a millones de animales. Invitamos a la comunidad a celebrar sin explosiones, con empatía y responsabilidad. Cuidar a quienes no pueden hablar también es un acto de amor.”

La Policía reitera que las celebraciones pueden mantenerse llenas de luz, unión y alegría sin recurrir a elementos que pongan en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los hogares. Al evitar la pólvora, se protege la integridad de las familias, se previenen quemaduras, se reducen emergencias y se garantiza un ambiente más seguro para las mascotas y la fauna que conviven en los entornos urbanos y rurales.

Con este llamado, las autoridades buscan que la temporada navideña sea un momento de armonía para todos los seres vivos, promoviendo la empatía como valor fundamental durante las fiestas.

Cada diciembre, la historia vuelve a repetirse: niños quemados, mascotas aterradas, familias que en vez de celebrar terminan en un hospital y personas que pierden su dinero por imprudencias o descuidos.

Todo por la pólvora, la intolerancia, los excesos y la falta de respeto por las normas.

En esta Navidad, recordemos que la celebración no necesita explosiones ni discusiones, necesita cuidado, tolerancia y decisiones responsables.

Evitemos la ingesta desmedida de bebidas embriagantes, protejamos nuestro bolsillo y respetemos las normas de tránsito para salvar vidas en la vía.

La verdadera fiesta se vive con calma, respeto y amor.