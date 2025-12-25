Más de 100 animales afectados por el uso de pólvora en Bogotá durante la noche de navidad
Los reportes ciudadanos de afectaciones de fauna doméstica y fauna silvestre por el uso de pólvora continuaron durante la noche de navidad desde diferentes localidades de Bogotá.
Durante la noche de este 24 de diciembre, el uso irresponsable de la pólvora dejó varios reportes ciudadanos de afectaciones de fauna doméstica y fauna silvestre.
La ciudadanía pudo realizar dichos reportes por medio del en un formulario de preguntas puesto a disposición de la ciudadanía por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA-
¿Qué localidades fueron las más afectadas?
- Suba, Kennedy y Engativá, siguen siendo las localidades con más casos acumulando el 43% de las repuestas de la ciudadanía.
- Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar, les siguen con el 31% acumulado.
- Las localidades con menor número de casos reportados fueron La Candelaria y Sumapaz.
¿Qué especies de animales fueron las más afectadas por el uso de pólvora?
- Los perros son la especie más afectada con el 74% de las respuestas mientras que gatos y aves silvestres les siguen con el 23% acumulado.
En cuanto a los tipos de afectaciones los ciudadanos reportaron al “Miedo o estrés por explosiones (sobresaltos, temblores, esconderse)” como la principal afectación con el 31% de los casos seguida por “Intentos de huida o desorientación” con el 21% y la “contaminación en el entorno del animal (residuos de pólvora, humo, basura)” en tercer lugar con el 18%.
El formulario de preguntas se encuentra abierto desde el 7 de diciembre de 2025 y acumula a la fecha 730 repuestas en torno a casos de afectaciones de animales por el uso de pólvora y pirotecnia.
Cabe recordar a los ciudadanos que el uso de pólvora y pirotecnia causa afectaciones en los animales además de graves accidentes que involucran a niños y adultos por lo que su uso se encuentra restringido.
Este año cerca de 20.000 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de Bogotá y los Integrantes de las Propiedades Horizontales se unieron a la campaña para promover una cultura sin pólvora para así poder vivir unas fiestas en paz con los animales.