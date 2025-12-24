Universidad del Atlántico retomará clases el 15 de enero para cerrar el semestre 2025-2

La Universidad del Atlántico confirmó que reiniciará las clases presenciales el próximo 15 de enero de 2026 con el propósito de culminar el segundo semestre académico de 2025, suspendido desde finales de octubre por el paro estudiantil. La decisión fue adoptada por el Consejo Académico, que aprobó la modificación del calendario para garantizar la continuidad académica y completar las semanas de estudio pendientes.

Calendario ajustado para culminar el semestre

De acuerdo con el cronograma oficial, las clases se desarrollarán hasta el 24 de enero de 2026. Los exámenes finales se realizarán entre el 26 y el 31 de enero, mientras que los supletorios quedaron programados del 27 de enero al 2 de febrero. Las habilitaciones se llevarán a cabo los días 3 y 4 de febrero, y el cierre definitivo del periodo académico 2025-2 está previsto para el 6 de febrero.

El rector encargado, Rafael Castillo, explicó que el ajuste del calendario fue producto de un esfuerzo conjunto entre las directivas y la comunidad universitaria.

“Aprobamos ese calendario académico en un esfuerzo grande que hizo el Consejo, el Cuerpo de Decanos y los directivos académicos de la Universidad, en combinación también con los estudiantes que mantienen la actividad al interior de la universidad. El calendario comienza el 15 de enero y termina el 6 de febrero. Vamos a estar tres semanas de clase y tenemos definidos los tiempos para el registro de notas, la realización de los exámenes finales y la publicación de las calificaciones. Todo eso debe terminar el 6 de febrero porque tenemos que formalizar las actividades académicas para el 2026”, señaló.

Cabe recordar que el paro estudiantil se inició el pasado 30 de octubre, tras la elección de Leyton Barrios como rector por parte del Consejo Superior Universitario, lo que generó la suspensión de actividades académicas. Con la reanudación de clases, la Universidad del Atlántico busca cerrar el semestre de manera satisfactoria y restablecer la normalidad institucional de cara al nuevo calendario académico.