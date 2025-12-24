Fundación Tecnoglass llevó la magia de la Navidad al barrio Lipaya de Barranquilla

Con música, color y un mensaje de unión familiar, la Fundación Tecnoglass ES celebró la Navidad junto a la comunidad del barrio Lipaya, donde más de 3.000 personas disfrutaron de un gran show navideño, realizado en la cancha de fútbol del sector.

La jornada, desarrollada en horas de la tarde, estuvo pensada especialmente para los niños y sus familias, quienes vivieron una tarde llena de recreación, presentaciones artísticas y la presencia de personajes representativos de esta época decembrina.

Durante el espectáculo, los asistentes también pudieron acceder a una variada oferta gastronómica y participar en actividades lúdicas diseñadas para todas las edades.

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas sociales.

“La Navidad es una oportunidad para compartir y fortalecer los lazos comunitarios. Desde la Fundación Tecnoglass ES trabajamos para llevar alegría y bienestar a los niños y sus familias, promoviendo valores como la unión y la solidaridad”, señaló.

El evento reunió a habitantes de Lipaya y barrios aledaños como Evaristo Sourdis, El Bosque y Cuchilla de Villate.

El cierre estuvo marcado por un show de fuegos artificiales que iluminó el cielo del barrio, generando aplausos y emoción entre los presentes.