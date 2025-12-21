Tribunal reabre proceso de nulidad del rector de la Universidad del Atlántico

El Tribunal Administrativo del Atlántico revocó el fallo de primera instancia que había ordenado, como medida transitoria, la suspensión de los efectos de la Resolución No. 002 de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, en donde se declara la nulidad de la designación de Leyton Barrios, argumentando presuntas irregularidades en las certificaciones de experiencia profesional del rector.

La decisión, adoptada por la Sala de Decisión Oral “A”, se produjo al resolver la impugnación dentro de una acción de tutela promovida por los aspirantes al cargo, entre ellos Álvaro González y Danilo Hernández.

La controversia se originó en el proceso de elección rectoral adelantado por la Universidad del Atlántico, en el que resultó designado Leyton Daniel Barrios Torres mediante el Acuerdo Superior No. 000032 del 27 de octubre de 2025. Los accionantes cuestionaron la habilitación del candidato, señalando presuntas irregularidades en la acreditación de su experiencia docente mínima de cuatro años, requisito exigido por el Estatuto General de la institución.

En medio del proceso se presentaron manifestaciones estudiantiles, recusaciones contra miembros del Consejo Superior Universitario y solicitudes de revocatoria directa, lo que profundizó la crisis institucional y derivó en la expedición de la Resolución 002 de 2025, mediante la cual el Comité Electoral declaró la nulidad de la elección, pese a que el rector ya había sido designado y posesionado.

El fallo de primera instancia y la impugnación

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla declaró improcedente la tutela, al considerar que existían otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección. Sin embargo, de manera transitoria, suspendió los efectos de la Resolución 002 de 2025 al advertir un posible perjuicio irremediable, al considerar que el Comité Electoral habría actuado sin competencia al anular un acto ya expedido por el Consejo Superior.

Tanto el Comité Electoral como los accionantes impugnaron esa decisión, cuestionando, entre otros aspectos, la extralimitación del juez y la supuesta vulneración de la autonomía universitaria.

Lo que resolvió el Tribunal

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó el fallo impugnado y concluyó que se configuró una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, además de reiterar que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para controvertir actos administrativos definitivos de carácter electoral.

El Tribunal dejó claro que las partes conservan la posibilidad de acudir a las acciones contenciosas correspondientes para que sea esa jurisdicción la que determine, en definitiva, la legalidad del proceso de elección del rector de la Universidad del Atlántico.

¿Qué viene ahora?

Ahora el escenario se traslada nuevamente a los órganos internos de la Universidad del Atlántico. El Comité Electoral podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Daniel Barrios Torres, lo que abriría la puerta para que el Consejo Superior Universitario evalúe su eventual separación definitiva del cargo.

el abogado experto en universidades públicas, Jeofrey Troncoso, señaló que, de acuerdo con el Estatuto Electoral de la Universidad del Atlántico, el Comité Electoral es la máxima autoridad en esta materia, y sus decisiones son vinculantes para el Consejo Superior. “Si el Comité confirma la decisión de dejar sin efecto la elección de Leyton Barrios, el Consejo Superior no tiene margen de discrecionalidad: deberá revocar la designación y proceder a una nueva escogencia”, precisó.

Ese nuevo nombramiento, de darse, no implicaría una nueva consulta universitaria. La recomposición se haría con los candidatos que ya participaron en la contienda, excluyendo a quien eventualmente sea retirado del proceso. Con base en esa lista ajustada, el Consejo Superior tendría que designar un nuevo rector para el período 2025–2029.