Se mantiene la alerta naranja del IDEAM en el Caribe colombiano por fuertes vientos y oleaje

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que se mantiene la alerta naranja en el mar Caribe colombiano debido a las condiciones meteorológicas adversas que continúan afectando la región.

La alerta cobija varias jurisdicciones marítimas, entre ellas Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Turbo, San Andrés y Providencia, donde persisten vientos fuertes y oleaje elevado que representan riesgo para la navegación y las actividades marítimas.

Según el más reciente informe técnico, la permanencia de la dorsal de un sistema de alta presión al norte del Caribe, en interacción con la baja presión del Darién, mantiene aumentado el gradiente de presión en la cuenca colombiana.

Esta situación favorece el fortalecimiento de los vientos alisios del este y noreste, con velocidades entre 18 y 30 nudos, alcanzando fuerza 5 a 7.

Estas condiciones están generando una altura significativa del oleaje entre 2,4 y 3,0 metros, con mayor intensidad durante los pulsos nocturnos, especialmente en el litoral central colombiano, motivo por el cual el IDEAM decidió no levantar la alerta naranja.

Las autoridades marítimas reiteraron el llamado a pescadores, navegantes, operadores turísticos y comunidades costeras a extremar las medidas de seguridad, seguir las recomendaciones de las Capitanías de Puerto y evitar la navegación en embarcaciones menores mientras se mantenga la alerta vigente.