Sube el precio del aguardiente y el ron, ¿en cuánto y por qué? Esto dice el gremio en Santander

Bucaramanga

El sector licorero en Santander reaccionó frente a la intención del gobierno nacional de revivir impuestos a las bebidas alcohólicas, una medida que ya había sido planteada en la pasada reforma tributaria y que ahora reaparece en medio de la declaratoria de emergencia económica. Según el gremio, el impacto sería directo y severo tanto para las empresas como para los consumidores.

De acuerdo con Danny Villamizar, vocero del sector, la propuesta contempla aumentar el IVA del 5% al 19% y casi duplicar el impuesto al consumo, lo que se traduciría en un incremento significativo en el precio final de los licores. “Un litro de aguardiente estaría aumentando su valor al consumidor final en un 45% y los rones aproximadamente en un 49%”, explicó.

Villamizar señaló que el efecto no se limita al alza del producto en góndola, ya que esos incrementos también encarecen otros tributos asociados. “Todos esos impuestos van para la estampilla de salud y deporte del departamento, por lo que indirectamente esos sectores también se verían afectados”, indicó.

Uno de los mayores riesgos, según el gremio, es el aumento del consumo de licor adulterado y del contrabando, especialmente el que ingresa por las fronteras. “Esto aumentaría significativamente la entrada de licor ilegal al país, que no paga ningún impuesto y además incrementa los problemas de salud de los colombianos”, advirtió el vocero.

Pese a la preocupación del sector, Danny Villamizar aseguró que no ha existido un diálogo directo con el gobierno nacional. “No hemos tenido una línea directa con el Gobierno; nos hemos enterado por los decretos y las normas que se radican ante el Congreso. Sin embargo, se han enviado comunicaciones alertando sobre las afectaciones, especialmente en el tema del contrabando y la adulteración”, precisó.

En medio de este panorama, la empresa que representa Villamizar continúa su proceso de expansión en Santander, un mercado tradicionalmente dominado por marcas de otros departamentos. “Hemos podido entrar a varios municipios con nuestras marcas, estamos en una etapa de muestreo y ya se ha vendido un número importante de unidades”, señaló.

Para 2026, la compañía planea fortalecer su presencia en la región con nuevos productos. Entre las novedades destacan, “La santanderana”, un cóctel a base de aguardiente y limón, otro cóctel con cola, un aguardiente amarillo y un ron añejado cinco años, dirigido especialmente a la población rural del departamento.

El gremio insiste en que cualquier decisión tributaria sobre el licor debe evaluarse con cautela, “teniendo en cuenta no solo el recaudo, sino el impacto en la economía regional, la legalidad del mercado y la salud de los consumidores”, concluyó Villamizar.