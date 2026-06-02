El Icpet tiene nuevo director: es un ingeniero de petróleos egresado de la UIS.

Bucaramanga

Tras la salida de José Vicente Villamizar de la dirección general del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición ubicado en Piedecuesta, Santander, asumió este cargo el ingeniero de petróleos Hugo Alejandro García, egresado de la Universidad Industrial de Santander y con más de 20 años de experiencia.

Actualmente, según el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición, el nuevo director culmina estudios de doctorado en la Universidad de Calgary, en Canadá, enfocados en eficiencia energética para procesos de recobro mejorado de crudo pesado.

Con este nombramiento, “el ICPET continuará fortaleciendo sus procesos de investigación y desarrollo tecnológico enfocados en la industria energética y la transición hacia nuevas fuentes de energía”, comunicó la entidad.

El nuevo director, quien ya hacía parte de la nómina del Icpet, se ha desempeñado en áreas orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector de hidrocarburos. García tiene la misión de impulsar iniciativas relacionadas con energías limpias, geotermia, hidrógeno y procesos de descarbonización