Intolerancia y sicariatos desatan violencia: cuatro personas asesinadas en el área metropolitana

Bucaramanga

En una violenta jornada registrada entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de diciembre, cuatro personas fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos en el área metropolitana de Bucaramanga. Los casos se presentaron en Floridablanca, Piedecuesta y la capital santandereana, y son investigados por las autoridades.

El primer homicidio ocurrió hacia las 8:50 de la noche del 20 de diciembre en el barrio Altos de Villabel, en Floridablanca. Jorge Armando Morales Sandoval, de 41 años, fue atacado con arma cortopunzante por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

Según relataron familiares, la víctima fue interceptada en vía pública y agredida sin ninguna compasión. Aunque fue auxiliado y trasladado a la clínica Foscal de Cañaveral, falleció minutos después por la gravedad de las heridas en el tórax y la axila. Las autoridades manejan como móvil una riña asociada a intolerancia.

Lea también: Dos homicidios con arma de fuego en menos de tres horas en el área metropolitana de Bucaramanga

Minutos más tarde, hacia las 9:35 de la noche, se registró el segundo hecho violento en el barrio Altos de Bellavista, también en Floridablanca. Cristian Andrés Vásquez Zafra, de 32 años, conocido como “Negro”, fue asesinado con arma de fuego cuando se disponía a retirar el candado de su motocicleta frente a su residencia.

De acuerdo con su compañera sentimental, la víctima había recibido una llamada minutos antes para encontrarse con un amigo. Dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, muriendo en el sitio. De acuerdo con las autoridades este hecho estaría relacionado como posible sicariato por ajuste ilegal de cuentas.

Nuevo sicariato en Piedecuesta

El tercer homicidio en el área metropolitana, la misma noche del 20 de diciembre se presentó hacia las 10:20 en el barrio Las Delicias, en Piedecuesta. Edinson Ordóñez Villamizar, conocido como alias “Mechas”, recibió cinco impactos de bala mientras se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes frente a un establecimiento de billares.

Podría interesarle: Incendio en el centro de Bucaramanga deja a comerciantes afectados con pérdidas millonarias

La comunidad lo trasladó de urgencia a la Clínica Piedecuesta, donde falleció posteriormente. Testigos indicaron que dos sujetos en una motocicleta azul serían los responsables. Al igual que el caso anterior, las autoridades manejan como posible móvil de este crimen un ajuste de cuentas.

Una riña generada tras un accidente de transito terminó con el asesinato de un joven de 20 años en Bucaramanga

El cuarto hecho violento de la ola de homicidios en el área metropolitana se registró en la madrugada del 21 de diciembre, a las 3:57 a.m., sobre la vía Bucaramanga a Girón, a la altura del barrio Los Guacamayos.

Juan Pablo Villamizar, de 20 años, murió tras recibir una herida cortopunzante en la región precordial, luego de una discusión derivada de un accidente de tránsito. En medio de la riña, la víctima fue atacada mortalmente.

Otras noticias: VIDEO | “Por eso toca levantar talanqueras”: comunidad por deterioro de vía en Los Santos, Santander

Tras la reacción de la Policía Nacional, uno de los presuntos agresores fue capturado en flagrancia. Las autoridades calificaron el hecho como un caso de intolerancia social.

En todos los casos, el CTI de la Fiscalía y unidades de la SIJIN adelantaron las acciones de investigación, inspecciones técnicas y labores de verificación, incluida la búsqueda de registros fílmicos y activación de fuentes humanas, con el fin de esclarecer los responsables y los móviles de estos crímenes.