ASOBARES rechaza posible aumento de impuestos a licores por decreto de emergencia económica

Colombia

La Asociación de Bares de Colombia, ASOBARES, expresó preocupación y rechazo ante la eventual expedición del decreto de emergencia económica con el que el Gobierno Nacional buscaría incrementar nuevamente los impuestos a los licores.

El gremio advirtió que la medida representaría un duro golpe para el comercio formal, el empleo y la sostenibilidad de la economía nocturna.

Según ASOBARES, el sector de bares, discotecas, gastrobares y restaurantes aún no se recupera de los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento de los costos laborales, los altos arriendos y las recientes reformas que han encarecido la operación.

En ese contexto, afirman que imponer una nueva carga tributaria al licor resulta regresivo y desconectado de la realidad económica del país.

El gremio alertó que elevar los impuestos a los licores no garantiza mayores recaudos, y por el contrario podría generar una caída en las ventas legales, incentivar el contrabando y la adulteración, y provocar la pérdida de miles de empleos, especialmente entre jóvenes y mujeres, quienes representan una parte significativa de la fuerza laboral del sector.

Actualmente, la economía nocturna genera cerca de 1,6 millones de empleos directos e indirectos y dinamiza actividades como el turismo, la cultura y la gastronomía.

ASOBARES insistió en que no se puede seguir considerando al sector como una fuente inagotable de recursos fiscales y pidió que las decisiones tributarias bajo la figura de emergencia económica sean excepcionales, proporcionales y concertadas.

Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para reconsiderar la medida, abrir espacios de diálogo con los sectores productivos y evaluar alternativas que no afecten el empleo ni fomenten la ilegalidad.