Con los nuevos impuestos al tabaco solo se benefician los “Papá Pitufo”: JCR, de BAT

Juan Carlos Restrepo resaltó que el diálogo y la cultura son claves para enfrentar la polarización. Invitó a recuperar la confianza ciudadana de cara a los retos globales y a las elecciones de 2026.| Foto: Caracol Radio