Con los nuevos impuestos al tabaco solo se benefician los “Papá Pitufo”: JCR, de BAT
En 6AM de Caracol Radio estuvo Juan Carlos Restrepo, Director de Asuntos Externos de British American Tobacco, quien habló sobre cómo afecta al sector del tacabo, el decreto de emergencia económica a los precios y el incremento del contrabando
08:52
Juan Carlos Restrepo resaltó que el diálogo y la cultura son claves para enfrentar la polarización. Invitó a recuperar la confianza ciudadana de cara a los retos globales y a las elecciones de 2026.| Foto: Caracol Radio
Noticia en desarrollo..